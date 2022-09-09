Reuters: МАГАТЭ призовет Россию к прекращению всех действий в районе ЗАЭС

Информационное агентство Reuters сообщает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готовит обращение к России с призывом прекратить все действия в районе Запорожской атомной станции (ЗАЭС).

По итогам поездки экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС был подготовлен проект резолюции. В документе совет призывает Россию немедленно прекратить все действия на ЗАЭС и в районе станции. Сообщается, что агентство против любых насильственных действий на объектах ЗАЭС.

Миссия МАГАТЭ завершила анализ Запорожской атомной станции 5 сентября 2022 года. После этого специалисты агентства несколько раз заявляли, что на станции регулярно происходят инциденты, нарушающие принципы ядерной безопасности.

Специалисты МАГАТЭ также стали свидетелями обстрелов района ЗАЭС. Российские СМИ отмечали, что миссия агентства могла наблюдать обстрелы, находясь в бомбоубежище.

Российская сторона обвиняет Вооруженные силы Украины (ВСУ) в регулярных обстрелах ЗАЭС. Эксперты отмечают, что «даже один случайно прилетевший снаряд» может устроить новую ядерную катастрофу. При этом украинская сторона заявляет об обратном и сообщает, что обстрелы ЗАЭС — провокация российской армии.