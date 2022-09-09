Кремль ответил на визовые ограничения Евросоюза для граждан России

Совет Европейского Союза 9 сентября принял решение полностью приостановить действие визового соглашения с Россией, информирует Politico.

На практике для российских граждан это означает, что они больше не смогут пользоваться процедурами, облегчающими им получение Шенгенских виз, а процесс их оформления станет более длительным, затратным и сложным, чем раньше.

Пресс-секретарь Путина уже отреагировал на шаг Совета ЕС.

"Москва будет руководствоваться собственными интересами при реагировании на визовые ограничения, введенные Евросоюзом, и ответные меры не всегда зеркальны", — заявил Дмитрий Песков.

Действующее визовое соглашение с Россией приостановлено по решению Совета Евросоюза. Граждане России будут связаны общими положениями Визового кодекса ЕС. Изменения вступят в силу 12 сентября 2022 года.

"Сегодняшнее решение является прямым результатом действий России и еще одним доказательством нашей непоколебимой поддержки Украины и ее народа", — заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Новые визовые правила для россиян в первую очередь приведут к увеличению визовых сборов с 45 евро до 80 евро, обязанности документировать причину обращения за визой, значительному увеличению времени обработки заявления и усложнению процедур в в случае многократных виз в страны, входящие в Европейский Союз.

В среду, 7 сентября, страны Балтии решили ввести ограничения для граждан России и Беларуси.

"Эстония, Латвия и Литва не хотят принимать у себя туристов из России", - написал в заявлении, которое цитирует POLITICO, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Запрет на россиян и белорусов распространяется на туристов и бизнесменов. Изменения должны вступить в силу в ближайшие дни.

Действующее визовое соглашение с Россией действует с 1 июня 2007 года. Благодаря соглашению между ЕС и Россией выдача краткосрочных виз стала намного быстрее и проще.