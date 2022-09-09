Handelsblatt: Германию ожидает рецессия и рекордное падение ВВП

Немецкие экономисты поделились прогнозами с изданием Handelsblatt, которое приводит следующие данные: за импорт энергии в 2022-2023 годах Германии придется заплатить на 260 миллиардов евро больше.

При этом в связи с вереницей кризисов, Германия способна произвести на 150 миллиардов евро меньше. Таким образом, немецкая экономика потеряет как в объеме, так и эффективности. Германский Институт мировой экономики считает, что ни правительству, ни гражданам не стоит ждать от кризиса ничего хорошего, так как ВВП сократиться до рекордных уровней.

Некоторые экономисты дают более оптимистичные прогнозы, однако и они не кажутся утешительными. Так, Институт экономических исследований в Галле считает, что падение ВВП произойдет только на 1,4%, а Институт экономики в Киле надеется на деградацию всего на 0,7%.

Все данные объединяет только одно — немецкая экономика впервые за долгие годы находится в состоянии динамического спада. Влияние боевых действий в Европе только начинает проявляться, а в полной мере заявит о себе только в следующем 2023 году.

Согласно определенным данным, Германия уже сегодня находится в состоянии рецессии, однако о рецессии в полном смысле этого определения можно будет говорить только когда DDH начнет сокращаться в течение целого года. В последний раз такое наблюдалось в 2020 году в связи с пандемий COVID-19. Впрочем, даже тогда немецкая экономика показывала положительное сальдо.