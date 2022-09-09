СВС news: в НАТО считают возможным прекращение существования Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина перестанет существовать как независимое государство в случае, «если прекратит сражаться».

Йенс Столтенберг заявил, что если Украины перестанет сражаться с Россией и остановит боевые действия на своей территории, то она перестанет существовать как государство. При этом он добавил, что «если Россия прекратить боевые действия — будет мир».

Генсек НАТО заверил, что страны Североатлантического альянса помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) «как можно быстрее перейти от советского вооружения к современному западному».

В скором времени Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост. Аналитики связывают его громкие заявления по поводу помощи альянса Украине именно с этим (сейчас можно обещать все, что угодно, так как в скором времени руководство смениться).

Ранее сообщалось, что на пост нового Генсека НАТО рассматривается кандидатура вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд, которая является этнической украинкой. СВС news сообщало, что Фриланд находится в центре спекуляций, а разговоры о возможном назначении набирают обороты.