США будут стремиться к реформированию Совбеза ООН из-за нападения РФ на Украину

Линда Томас-Гринфилд, представляющая официальный Вашингтон при ООН, заявила, что Штаты поднимут вопрос о проведении реформирования Совбеза организации по причине действий Российской Федерации.

По ее заявлению, постоянный член Совбеза ударил не только по Украине, подвергнув угрозе ее территорию и независимость государства, но и саму основу Устава ООН. Действия Российской Федерации дипломат охарактеризовала как попытку установления господства в чистом виде.

Соединенные Штаты намерены добиваться увеличения членов Совбеза и ограничения на пользование правом вето. Это право требуется в реформировании, поскольку стало очевидно, что страна-агрессор может безнаказанно нападать на другие государства, если она является постоянным членом Совбеза.

В данный момент РФ просто блокирует все резолюции, осуждающие ее агрессию. Мириться с подобным государства входящие в Организацию Объединенных Наций больше не намерены.