Симоньян отреагировала на уход королевы Елизаветы 2 анекдотом
Маргарита Симоньян, узнав о смети 96-летней британской королевы Елизаветы 2, решила рассказать анекдот по случаю.
Гларед "Russia Today" Маргарита Симоньян отреагировала на кончину королевы Великобритании Елизаветы ll, поделившись анекдотом по поводу.
Представительница СМИ высмеяла тот факт, что престол в Great Britain передается по наследству. Британцы не вправе выразить мнение относительно нового правителя страны.
В своём Телеграм-канале Симоньян опубликовала анекдот: "- Тича, а в Великобритании демократия? - Да, дети. - А почему у них страной правит королева, которую не выбирал народ? - Это традиция, дети. - А демократия? - А демократия в том, что страной правит другая тетя, которую тоже не выбирал народ".
Сведения о смерти 96-летней королевы появилась 8 сентября. До этого сообщалось, что состояние здоровья правительницы резко ухудшилось. Трон займёт сын Елизаветы 2 принц Чарльз, провозгласивший себя Карлом 3.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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