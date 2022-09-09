Столтенберг заявил о размещении новых сил НАТО на восточной границе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военно-политический альянс намерен и дальше размещать новые силы на восточной границе, чтобы Украина могла продолжить существование как государство.

Йенс Столтенберг отметил, что если Украина прекратит боевые действия, то перестанет существовать. Именно поэтому НАТО намерено размещать новые силы на восточной границе — для сигнала России. По мнению генсека НАТО, российская сторона должна понимать, что альянс намерен защищать своих союзников.

Ранее Столтенберг заявил, что страны, помогающие украинской стороне в российской специальной военной операции, «заплатят за это высокую цену». Несмотря на это, генсек НАТО заверил, что военная и финансовая помощь Украине будет продолжаться.

Россия заявляет, что начала специальную военную операцию в Украине из-за постоянных обстрелов мирных граждан в Донецкой и Луганской народных республиках. При объявлении о начале спецоперации президент России Владимир Путин заявил, что целями также являются «денацификация и демилитаризация Украины».

С самого начала военных действий на территории Украины, западные страны оказывают активную помощь украинскому правительству и ВСУ (поставляют оружие, выделяют финансирование, оказывают гуманитарную помощь).