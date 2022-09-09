Румынский боевой корабль подорвался на украинской мине в Черном море

Военно-морские силы Румынии сообщили о том, что поблизости порта Констанца подорвался боевой корабль на украинской мине.

О случившимся инциденте сообщает информационное агентство "Россия сегодя" со ссылаясь на пресс-службу Военно-морских сил Румынии. Как стало известно из первоисточника морской буксир "Лейтенант Димитрие Николеску" прибыл в район дрейфующей мины 8 сентября около 17 часов 45 минут.

Задача перед экипажем стаяла обезвредить взрывное устройство, но по причине неблагоприятных погодных условий экипаж корабля не справился с задачей и произошло столкновение с миной. В Министерстве обороны Румынии подтвердили информацию и сообщили, что никто не пострадал.