Симсон: Евросоюз не смог согласовать потолок цен на нефть из России

Представитель Еврокомиссии Кадри Симсон утверждает, что Европейский союз не смог договориться о введении потолка цен на российскую нефть.

9 сентября российское информационное агентство "ТАСС" со ссылкой на еврокомиссара Кадри Симсон сообщило, что сегодня состоялось заседание Европейской комиссии, на которой представители Евросоюза не смогли согласовать введение лимита цен на экспорт нефти из России.

По словам Симсон, на следующей неделе еврокомиссары соберутся вновь с целью обсудить новые предложения касательно политики ограничения доходов России от энергетической отрасли.