Der Spiegel: реформы ООН могут лишить права на вето и США

Авторитетное немецкое издание Der Spiegel сообщило, что если Организация Объединенных Наций (ООН) будет реформирована, то это может лишить США права на вето.

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд высказалась за реформирование Совета безопасности организации, хотя такие изменения могут легко лишить американцев права на вето. При этом она и сама заявила, что США готовы «все чаще отказываться от права на вето», однако это не значит, что они его не будут использовать вообще.

В США считают, что правом на вето «слишком часто пользуется Россия». Особенно болезненно эта ситуация воспринимается после начала специальной военной операции в Украине — Россия частично блокирует решения самого влиятельного органа в мире.

Совет безопасности ООН состоит из 15 стран, но доминирующую роль в нем играет пять постоянных членов — США, Китай, Франция, Великобритания и Россия. Именно эти пять государств обладают правом на вето, а остальные десять фигурантов СБ ООН сменяются каждые два года и не могут блокировать решения центрального органа.

Аналитики считают, что проблема не в наличии права на вето, а в дееспособности ООН, как таковой. Фактически Совет безопасности организации никак не может повлиять ни на продовольственный кризис, ни на энергетический кризис, ни на российскую специальную военную операцию в Украине, так как любое из пяти государств, имеющее права не вето может заблокировать решение органа.