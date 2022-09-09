Нидерландский сухогруз Helge затонул у берегов Дании после столкновения с другим кораблем

Утром в пятницу, 9 сентября у берегов Дании затонуло голландское грузовое судно Helge.

Он начал набирать воду после того, как столкнулся с другим кораблем, сообщает ежедневная газета Algemeen Dagblad. Экипаж был спасен датским и норвежским флотом.

Инцидент произошел в 37 километрах от Рингкьюбинга, у западного побережья полуострова Ютландия, сообщает AD. Сухогруз Helge столкнулся с кораблем Wild Cosmos, следовавшим в Эстонию.

По данным издания, голландское судно набрало воды и начало тонуть. Погода в Северном море была плохой, с волнами высотой 4-5 метров, что делало невозможным попытку спасти корабль.

В результате спасательной операции, в которой приняли участие несколько кораблей и два вертолета, были спасены семь членов затонувшего корабля. Сообщений о серьезных повреждениях второго блока нет.

Датские СМИ сообщили, что капитан "Хельге" госпитализирован. В настоящее время выясняется, не было ли в затонувших контейнеровозах каких-либо вредных для окружающей среды веществ.