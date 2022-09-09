Два человека погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Штаб ТерО ДНР сообщил, что в результате обстрела центра Донецка украинской стороной погибли два мирных жителя.

В пятницу вечером, 9 сентября 2022 года, Штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале сообщил о том что Вооружённые силы Украины в очередной раз атаковали центр города Донецка.

В ведомстве уточнили, что в результате атаки украинскими бойцами в Ворошиловском районе Донецка скончались два мирных жителя города, ещё пятеро получили ранения различной степени тяжести и были экстренно доставлены в местные учреждения здравоохранения.