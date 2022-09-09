«Русская весна»: солдаты ВСУ испытывают ощущение засады под Купянском
Военные корреспонденты "Русской весны" утверждают, что украинские солдаты, участвующие в боях под Купянском, испытывают стойкое ощущение засады.
Вечером 9 сентября военкоры издания "Русская веса" сообщили, что принимающие участие в боях под Купянском Харьковской области солдаты 93-ей отдельно механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" испытывают стойкое чувство стратегической засады.
По данным "Русской весны", сами участники "Холодного Яра" под Купянском публикуют сообщения в Telegram-каналах, где заявляют, что их поначалу успешное контрнаступление захлёбывается из-за того, что союзные силы России и Донбасса успевают оперативно пополнять резервы с помощью аэромобильных бригад.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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