Военные корреспонденты "Русской весны" утверждают, что украинские солдаты, участвующие в боях под Купянском, испытывают стойкое ощущение засады.

Вечером 9 сентября военкоры издания "Русская веса" сообщили, что принимающие участие в боях под Купянском Харьковской области солдаты 93-ей отдельно механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" испытывают стойкое чувство стратегической засады.

По данным "Русской весны", сами участники "Холодного Яра" под Купянском публикуют сообщения в Telegram-каналах, где заявляют, что их поначалу успешное контрнаступление захлёбывается из-за того, что союзные силы России и Донбасса успевают оперативно пополнять резервы с помощью аэромобильных бригад.