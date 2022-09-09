ЕК рекомендует Евросоюзу выдавать россиянам только однократные шенгенские визы

Представители Еврокомиссии выпустили рекомендации к странам Евросоюза по выдаче туристических виз россиянам.

В пятницу вечером пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что еврокомиссары обратились с совместным заявлением к лидерам стран-участниц Европейского союза, рекомендуя им не выдавать многократные туристические визы россиянам, предоставляя гражданам РФ только однократный шенген исключительно на дни поездки.

Тажке в ЕК призвали Европейский союз тщательнее присматриваться к европейским туристам, и в случае угрозы безопасности, не выдавать им визу или аннулировать уже выданную.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 







 

 


{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 