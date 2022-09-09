ЕК рекомендует Евросоюзу выдавать россиянам только однократные шенгенские визы

Представители Еврокомиссии выпустили рекомендации к странам Евросоюза по выдаче туристических виз россиянам.

В пятницу вечером пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что еврокомиссары обратились с совместным заявлением к лидерам стран-участниц Европейского союза, рекомендуя им не выдавать многократные туристические визы россиянам, предоставляя гражданам РФ только однократный шенген исключительно на дни поездки.

Тажке в ЕК призвали Европейский союз тщательнее присматриваться к европейским туристам, и в случае угрозы безопасности, не выдавать им визу или аннулировать уже выданную.