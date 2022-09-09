ЕК рекомендует Евросоюзу выдавать россиянам только однократные шенгенские визы
Представители Еврокомиссии выпустили рекомендации к странам Евросоюза по выдаче туристических виз россиянам.
В пятницу вечером пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что еврокомиссары обратились с совместным заявлением к лидерам стран-участниц Европейского союза, рекомендуя им не выдавать многократные туристические визы россиянам, предоставляя гражданам РФ только однократный шенген исключительно на дни поездки.
Тажке в ЕК призвали Европейский союз тщательнее присматриваться к европейским туристам, и в случае угрозы безопасности, не выдавать им визу или аннулировать уже выданную.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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