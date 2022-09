Лидер The Curе еще десять лет назад назвал дату ухода Елизаветы II

Музыкант ошибся в своем предсказании всего на один день, хотя сам поклонником королевской семьи не был.

Роберт Смит, лидер рок-группы The Cure, еще десять лет назад назвал дату смерти королевы Британии Елизаветы II, он ошибся лишь на один день.

Как сообщает Рамблер, внимание на это обратил онлайн-журнал The Line of Best Fit.

Издание уточняет, что Смит не был поклонником королевской семьи, но во время прошедшего в 2012-м году фестиваля Hurricane Festival дал интервью, во время которого заявил: «Королева умрет 7-го сентября, будет большое восстание, и я стану королем».

О смерти Елизаветы II стало известно 8-го сентября. Новым королем Британии стал ее сын Чарльз.

Королем Карлом III объявлен траур, который завершится через 7 дней после похорон королевы.