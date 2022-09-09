Зеленский встретился в Киеве с директором компании-производителя Байрактаров

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 9 августа провел встречу с генеральным директором турецкой компании Baykar Defence Халуком Байрактаром, сообщает "Интерфакс-Украина".

Baykar Defence является производителем беспилотных аппаратов "Байрактар", которые активно используются Вооруженными силами Украины.

"Тема номер один нашей встречи с генеральным директором турецкой компании Baykar Defence Халуком Байрактаром – дальнейшее сотрудничество с целью усиления обороноспособности украинской армии", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Президент добавил, что стороны бсудили детали строительства фабрики Baykar в Украине, а также производство новой продукции с использованием украинских компонентов.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Халука Байрактара "за поддержку и личный вклад в увеличение мощности украинских Вооруженных сил".

"Интерфакс-Украина" также сообщает, что Владимир Зеленский наградил Халука Байрактара государственным орденом "За заслуги" I степени.