Зеленский встретился в Киеве с директором компании-производителя Байрактаров
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 9 августа провел встречу с генеральным директором турецкой компании Baykar Defence Халуком Байрактаром, сообщает "Интерфакс-Украина".
Baykar Defence является производителем беспилотных аппаратов "Байрактар", которые активно используются Вооруженными силами Украины.
"Тема номер один нашей встречи с генеральным директором турецкой компании Baykar Defence Халуком Байрактаром – дальнейшее сотрудничество с целью усиления обороноспособности украинской армии", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Президент добавил, что стороны бсудили детали строительства фабрики Baykar в Украине, а также производство новой продукции с использованием украинских компонентов.
Кроме того, Зеленский поблагодарил Халука Байрактара "за поддержку и личный вклад в увеличение мощности украинских Вооруженных сил".
"Интерфакс-Украина" также сообщает, что Владимир Зеленский наградил Халука Байрактара государственным орденом "За заслуги" I степени.
Опубликовано: Николай Скира
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