Bild: Германия не готова полностью отказаться от российского газа

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек выступил против ограничения цен на российский газ и нефть.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек выступил против эмбарго на российский газ. Об это министр экономики ФРГ заявил в Брюсселе на встрече министров энергетики Евросоюза. Предложение в ЕС ограничить цены на газ может вынудить Россию прекратить поставки, предположил Хабек.

Глава министерства экономики ФРГ подчеркнул, что некоторые европейские страны полностью зависят от поставок из России. Западные средства массовой информации сообщают, что сегодня министры экономики стран ЕС не смогли договориться по вопросу цены на российский газ.