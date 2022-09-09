Не Пугачева: стало известно, кто разбил лицо Владимиру Соловьеву
Недавно журналист шокировал своим внешним видом, и на вопросы любопытстующих отвечал не очень любезно.
Ссадины и синяки на лице телеведущего Владимира Соловьева появились вскоре после громкого заявления Аллы Пугачевой. После возвращения в Россию Примадонны сказала, что хочет "морду набить кое-кому", сообщает Экспресс газета.
Высказывание певицы прозвучало 1 сентября и вызвало ажиотаж в соцсетях.
Общественность предположила, что одним из кандидатов для этого мог стать телеведущей популярной передачи, который упрекнул певицу в упорном молчании по ситуации на Украине.
Но тренер Владимира Рудольфовича Михаил Рябко предположил, что ссадины и микротравмы он получил не от Примадонны, а просто провел интенсивную тренировку. В окружении телеведущего подтвердили: Соловьев увлекается кулачными боями, и их неотъемлемой частью являются спарринги.
Комментируя царапины на лице Соловьева, Рябко пошутил, что журналист так хорошо освоил боевые искусства, что теперь вряд ли ему грозит проигрыш в поединке.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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