Продюсеры сериала "Корона" приостановили съемки из уважения к королеве Елизавете II

"Корона" — это сериал Netflix о жизни королевы Елизаветы II, которая умерла в четверг, 8 сентября. После смерти монарха создатели постановки рассказали о будущем сериала.

Продюсеры сериала "Корона" решили приостановить производство в связи со смертью монарха, сообщает агентство АР. Как сообщили представители сериала, съемки нового сезона были прерваны в пятницу, 9 сентября из-за "уважения к королеве". В настоящее время ведется работа над шестым сезоном "Короны". Премьера пятого запланирована на ноябрь этого года.

Сценарист сериала Питер Морган признался, что воспринимает свой сериал как своего рода любовное письмо королеве Елизавете II. Из уважения к монарху он сказал The Hollywood Reporter, что рассматривает возможность перерыва в съемках на предстоящий сезон.

Источники, близкие к Моргану, подтвердили эту информацию Variety, но официальной позиции Netflix по этому поводу пока нет. Официальные аккаунты шоу в социальных сетях Twitter и Instagram также не отреагировали на последние события. Они не обновлялись с конца 2021 года.

Когда шоу только дебютировало, Стивен Долдри, один из отцов успеха "Короны" и режиссер некоторых первых эпизодов первого сезона, пообещал, что, если шоу продолжится, то после смерти королевы было бы уместно остановить его производство.