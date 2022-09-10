Эминем рассказал о передозировке в 2007 году и ее последствиях

Певец Эминем рассказал, что альбом Relapse стал первым после передозировки, случившейся у него в 2007 году.

Тогда рэпер чуть не умер из-за пристрастия к викодину и валиуму. Он говорит, что потребовалось много времени, чтобы его мозг снова начал работать.

Менеджер певца Пол Розенберг признался, что опасался повреждений мозга у артиста после того случая.

Эминем говорит, что в то время ему постоянно казалось, что по его телу бегают мурашки. Как выяснилось, это барбитураты выходили из его организма.

По словам певца, это было похоже на первый раз, когда он снова начал получать удовольствие от музыки и заново учиться читать рэп.

Он говорит, что это был первый альбом и первый раз, когда он получил удовольствие от записи за долгое время.

Рэпер также отметил, что сам не понимает, как ему удалось пережить все это.

Сейчас Эминем не пьет уже 14 лет.