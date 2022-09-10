Российский грузовой самолет пролетел по запрещенному маршруту над Германией и Чехией
По данным FlightAware, в минувший четверг российский грузовой самолет Ил-76ТД авиакомпании «Волга-Днепр» вылетел из Москвы в Брно (Чехия) через воздушное пространство Германии.
Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов, но из правил есть некоторые исключения.
Рейс получил специальное разрешение Министерства транспорта Германии и Чехии, которые сделали исключение для российского авиаперевозчика «Волга-Днепр».
Официальный представитель министерства Франтишек Емелка сообщил, что это было сделано с целью перевозки определенного товара в стратегических интересах Чехии и других стран-членов ЕС, по той причине, что в настоящее время нет доступной альтернативы воздушному транспорту.
Это были топливные сборки для электростанции Темелин на основании действующего контракта и прошлогоднего заказа.
Топливо было получено государственной энергетической компанией страны ČEZ.
Еще один российский грузовой самолет ИЛ вернулся в Чехию по тому же маршруту во вторник, сообщает FlightRadar24.
Причина этого полета до сих пор не подтверждена, но, вероятно, это была аналогичная миссия.
Опубликовано: Светлана Репина
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