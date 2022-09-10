США готовят поставки оружия не только на Украину, но и в другие страны Восточной Европы

Высокопоставленные официальные лица США в четверг объявили о новой военной и гуманитарной помощи на сумму 2,8 млрд долларов для Украины и восточноевропейских союзников.

Это означает переход от своевременных поставок оружия Украине к более долгосрочным усилиям по оснащению стран по всему восточному фронту НАТО.

Объявления прозвучали, когда госсекретарь Энтони Блинкен прибыл в Киев для своей второй поездки с начала конфликта, в то время как министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли собрались на авиабазе Рамштайн в Германии.

Помощь украинским военным предоставляется в виде новой передачи американских запасов на сумму 675 млн долларов, включая дополнительное количество боеприпасов, бронетехники и противотанкового оружия.

Пакет военного финансирования в 2 млрд долларов будет разделен пополам: примерно 1 млрд долларов будет направлен Украине, а 1 миллиард долларов будет распределен между 18 соседями Киева по региону, от Балтийского до Средиземного моря, по всей западной границе России.

Сет Джонс, директор Программы международной безопасности в Центр стратегических и международных исследований сказал, что сейчас есть огромные проблемы в странах НАТО, их способности защитить себя.

Союзники по всей Европе также использовали свои собственные запасы в рамках масштабной международной операции по оказанию чрезвычайной помощи, и 1 млрд долларов, выделенный США на пополнение запасов и модернизацию их вооруженных сил, станет ключевым моментом в демонстрации приверженности Америки альянсу.

Это развеет некоторые опасения, особенно в прибалтийских странах НАТО, что они стали более уязвимыми после отказа от такого большого количества оружия.