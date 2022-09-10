В Чехии допустили выход Венгрии из Евросоюза

Основанием для этого может стать позиция правительства страны по отношениям европейского блока с РФ.

Позиция венгерского правительства по отношениям европейского блока с РФ может стать основанием по выходу страны из Евросоюза. Об этом заявил министр Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек, сообщает Известия.

«В ЕС переговоры нередко тяжелые, их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла большой путь к краю своеобразной пропасти, теперь она должна решить - отойти от края либо рискнуть и прыгнуть», — сказал министр.

Он отметил, что позиция Будапешта нередко противоречит позиции других стран блока. При этом Бек сказал, что намерен работать с Венгрией и дальше, чтобы убедить ее согласиться с Брюсселем.

Глава МИД Венгрии 9 сентября Питер Сийярто в ходе встречи министров стран ЕС в Брюсселе высказал сомнение в дальнейшем поддержании антироссийских санкций.

Он также высказался против введения ценового потолка на российский газ.