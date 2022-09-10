Американский Институт изучения войны назвал попытки контрнаступления ВСУ «безуспешными»

Контрнаступления украинских военных на всех фронтах были «безуспешны», сделали вывод в Институте изучения войны США.

Там подчеркнули, что ВС России удалось молниеносно отреагировать на прорывы ВСУ в Харьковской области.

Союзные силы СВО смогли сдержать превосходящие силы в районе Изюма и Купянска.

«Украинские военные продолжают безуспешные попытки контрнаступления на Херсонском направлении», - пишут аналитики ИИВ.

Кроме того, американские эксперты констатируют изменение ситуации, Россия ведет наступательные действия к северу от Харькова, а также по всей восточной части Украины.