Американский Институт изучения войны назвал попытки контрнаступления ВСУ «безуспешными»
Контрнаступления украинских военных на всех фронтах были «безуспешны», сделали вывод в Институте изучения войны США.
Там подчеркнули, что ВС России удалось молниеносно отреагировать на прорывы ВСУ в Харьковской области.
Союзные силы СВО смогли сдержать превосходящие силы в районе Изюма и Купянска.
«Украинские военные продолжают безуспешные попытки контрнаступления на Херсонском направлении», - пишут аналитики ИИВ.
Кроме того, американские эксперты констатируют изменение ситуации, Россия ведет наступательные действия к северу от Харькова, а также по всей восточной части Украины.
Опубликовано: Тарас Медведев
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