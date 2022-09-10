Европейскому космическому агентству представлен проект надувных баз на Луне

Европейское космическое агентство (ESA) представило один из проектов постоянной базы на Луне. Идея австрийской компании — это надувные базы, что значительно облегчает их вывод в космос.

Космические агентства все больше заинтересованы в отправке астронавтов на Луну. И речь идет не о многодневных путешествиях, как миссии "Аполлон", а о более длительном пребывании на поверхности — на недели и даже месяцы.

Это означает, что там должны быть построены места обитания - сооружения, позволяющие им постоянно находиться на Луне, обеспечивающие условия для жизни и работы. Но как лучше построить такие базы и как они должны выглядеть и работать?

Интересный проект австрийской компании Pneumocell был представлен в Европейское космическое агентство. Компания предлагает надувные базы . В проекте под названием PneumoPlanet есть много интересных решений, которые делают его идеальным для баз на спутнике Земли.

Прежде всего, места обитания должны быть сначала перемещены на Луну. Это означает, что они должны быть как можно легче, потому что дополнительный вес затрудняет и усложняет запуск ракет (не говоря уже о более высоких затратах). Туннели, помещения, коридоры и другие элементы конструкции PneumoPlanet чрезвычайно компактны и легки.

Pneumocell утверждает, что уже существующие ракеты могут транспортировать эти базы. Специалисты компании подтвердили, что с этой задачей SpaceX Starship справится без особых проблем, но с ней справится и ракета меньшего размера, чем Ariane-6.

Согласно концепции, надувная база должна быть закопана примерно на 4-5 метров в реголит — пыль, покрывающую поверхность Луны. Подземное размещение баз устраняет и вторую проблему: смертельно опасные для человека космические лучи. Ведь у Луны нет атмосферы, а слой реголита должен выступать в роли щита. Кроме того, обшивка баз не будет пробита микрометеоритами.

Над поверхностью будет сеть зеркал, которые будут направлять солнечные лучи в специально подготовленные теплицы. В них будут высажены растения, вырабатывающие кислород. Это хотя бы отчасти решает немаленькую проблему кислорода.

Кроме того, ESA указало, что преимуществом этого типа базы является ее модульность. Двойные модули могут добавляться в базу данных по мере роста потребностей, параметров и целей конкретных миссий, и все вместе будет создаваться единая прозрачная система. Следующим шагом проекта является создание прототипа базы на Земле для проверки ее прочности и других параметров.