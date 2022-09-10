Рогов: Украина в одностороннем порядке прекратила принимать энергию с ЗАЭС
Представитель временной гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов утверждает, что подконтрольные Киеву территории не принимают энергию с Запорожской АЭС.
Представитель временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что 10 сентября подконтрольные режиму Владимира Зеленского территорию Украины в одностороннем порядке прекратили принимать электроэнергию, вырабатываемую на Запорожской атомной электростанции.
Накануне глава миссии МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал все стороны конфликта немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС, поскольку на объекте сложилась критическая ситуация с энергобезопасностью.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Рогов: Украина в одностороннем порядке прекратила принимать энергию с ЗАЭС
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