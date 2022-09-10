Моравецкий собрался пригласить Израиль, чтобы выбить из ФРГ $1,3 трлн репараций

Польский премьер-министр заверил, что власти Польши всерьез намерены заставить Германию выплатить репарации за период ВОВ.

В интервью Spiegel Матеуш Моравецкий обрисовал механизм получения суммы, которая, по его словам, равна годовому бюджету Германии.

Действовать польское правительство будет настойчиво и начнет с ноты МИДа, а затем подключит международные механизмы.

По словам Моравецкого, Польша, как наиболее пострадавшая от нацистов страна не получила компенсаций за потери из-за влияния СССР на тогдашнее правительство. Но теперь ситуация иная и Польша намерена действовать. При этом не лишним будет для нее заручиться поддержкой Израиля, так как наибольший ущерб фашисты причинили польским евреям.

«Мы хотим пригласить к ним представителей Израиля, поскольку половина жертв поляков — граждане еврейского происхождения. Не исключено, что позже мы передадим наши требования в международные суды», — сказал польский премьер.