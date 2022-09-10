Спецназовец раненый в Курской области ДРГ ВСУ скончался

Бое «Росгвардии», получивший ранения в бою с ДРГ ВСУ у города Суджа Курской области, скончался от полученных ранений.

Как сообщает ТК «База», 48-летний Николай Быков был тяжело ранен во время у границы с Украиной.

Патруль «Росгвардии» вступил в бой с группой ВСУ при прочесывании леса. На месте боя, были обнаружены четыре рюкзака и три коврика.

«Николай Быков был ранен в бедро и в живот. С сильным внутренним кровотечением и большой потерей крови спецназовца доставили в больницу», пишет телеграм-канал, там он скончался от полученных ран.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 







 

 


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