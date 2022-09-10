Военкор ВГТРК Поддубный: Купнянск частично занят ВСУ, российские войска отошли за реку Оскол

Купянск, стратегически важный город Харьковской области частично занят ВСУ. Российские войска отошли за реку Оскол. Об этом сообщил военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

Пока официального подтверждения украинской армией о занятии города нет. В свою очередь, в субботу, 10 сентября британская разведка заявила, что украинцы приближаются к Купянску, который находится на важной дороге, по которой идут припасы к линии фронта на Донбассе.

Несмотря на продолжающееся контрнаступление украинских войск, Вооруженные сиры России ведут активные действия на фронте.

В сводке Генштаба Украины сообщается, что российские войска пытаются взять под полный контроль Донецкую область и удержать части Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

По данным украинской армии, ВС РФ с большой интенсивностью ведут воздушную разведку и работают над улучшением логистики.

Тем временем, агентство "Интерфакс" информирует, что в Херсонской области появилась группа из 1300 чеченских военных для поддержки действующих там российских сил.