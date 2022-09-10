Мининформ ДНР: Войска РФ отступили из Изюма и других городов Харьковской области
В Донецкой Народной республике сообщили о том, что войска РФ отступают в Харьковской области.
По собщению Министерства информации Донецкой Народной Республики, российские войска отступают в Харьковской области.
Как заявил замминистра информации Безсонов, соединения Российской Федерации отступили из Изюма и еще нескольких городов.
"Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов харьковского направления", - заявил Безсонов.
При этом журналист Поддубный сообщил о жестких боях в городе Купянск. Там в бой вступили российские подкрепления.
Опубликовано: Николай Скира
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