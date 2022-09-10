Нацбатальоны ВСУ отмечают технику в прорыве на Харьковщине белыми крестами

В соцсетях отмечают, что колонны военной техники, брошенной ВСУ в прорыв в Харьковской области, отмечают белыми крестами, что напоминает блицкриг Гудериана.

В субботу контрнаступление ВСУ продвинулось в Купянске и Изюме.

Украинские войска вошли в города, а силы СВО отошли в безопасные районы и перегруппируются.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 







 

 


{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 