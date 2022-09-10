Нацбатальоны ВСУ отмечают технику в прорыве на Харьковщине белыми крестами
В соцсетях отмечают, что колонны военной техники, брошенной ВСУ в прорыв в Харьковской области, отмечают белыми крестами, что напоминает блицкриг Гудериана.
В субботу контрнаступление ВСУ продвинулось в Купянске и Изюме.
Украинские войска вошли в города, а силы СВО отошли в безопасные районы и перегруппируются.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Рогов: Украина в одностороннем порядке прекратила принимать энергию с ЗАЭС
С понедельника россиянам станет сложнее попасть в Евросоюз
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж
После смерти королевы Елизаветы II многие индийцы требуют вернуть алмаз Кохинор
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы