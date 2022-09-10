Минифором ДНР сообщил об отступлении российских войск в Харьковской области

Российские войска покинули некоторые населенные пункты на территории Харьковской области.

Войска России, а также самопровозглашенных республик Донбасса отошли из Изюма и нескольких городов Харьковской области.

Такое заявление сделал заместитель главы Министерства информации Донецкой Народной Республики Безсонов.

"Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов харьковского направления" - говорится в сообщении.

При этом важно отметить, что не смотря на сообщения о взятии Балаклеи, по позициям ВСУ в городе продолжают наноситься артиллерийские удары.

По заявлению Министерства обороны России, в Балаклее был поражен пункт дислокации националистов подразделения "Кракен".