Минифором ДНР сообщил об отступлении российских войск в Харьковской области
Российские войска покинули некоторые населенные пункты на территории Харьковской области.
Войска России, а также самопровозглашенных республик Донбасса отошли из Изюма и нескольких городов Харьковской области.
Такое заявление сделал заместитель главы Министерства информации Донецкой Народной Республики Безсонов.
"Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов харьковского направления" - говорится в сообщении.
При этом важно отметить, что не смотря на сообщения о взятии Балаклеи, по позициям ВСУ в городе продолжают наноситься артиллерийские удары.
По заявлению Министерства обороны России, в Балаклее был поражен пункт дислокации националистов подразделения "Кракен".
Опубликовано: Николай Скира
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