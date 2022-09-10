Архангел спецназа: ВСУ не контролирует Красный Лиман и Изюм

Со ссылкой на СОБР «Зенит» и ОМОН «Ратибор» ТК «Архангел спецназа» сообщает, что бои за Лиман продолжаются.

При этом в информации уточняется, что для «противника ситуация складывается неудачно».

Также спецподразделения Росгвардии уточняют, что Изюм лишь частично занят украинскими подразделениями.

Минобороны России на последнем брифинге заявило об уничтожении высокоточными ударами ВКС штаба 5-й бригады нацгвардии Украины, пунктов временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и националистического формирования «Кракен» в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области.