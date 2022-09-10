В курдских регионах Сирии свирепствует холера

Три человека умерли от холеры в некоторых частях Сирии, сообщили местные курдские власти в субботу, 10 сентября, призвав международное сообщество помочь ограничить распространение этой болезни.

«Большое количество случаев заболевания холерой было выявлено в районах провинций Рака и Дейр-эз-Зор», — указал Департамент здравоохранения Курдской автономной администрации в пресс-релизе.

«Три человека умерли от этой болезни», — добавил он, призвав международные организации, «особенно Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), оказать необходимую поддержку для ограничения распространения холеры».

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (OSDH), болезнь распространилась в западной провинции Дейр-эз-Зор через загрязненную питьевую воду после того, как власти в течение последних трех месяцев прекратили раздачу хлора на насосных станциях.

НПО сообщила о большом количестве людей с симптомами холеры - рвотой, диареей и головными болями.