В курдских регионах Сирии свирепствует холера
Три человека умерли от холеры в некоторых частях Сирии, сообщили местные курдские власти в субботу, 10 сентября, призвав международное сообщество помочь ограничить распространение этой болезни.
«Большое количество случаев заболевания холерой было выявлено в районах провинций Рака и Дейр-эз-Зор», — указал Департамент здравоохранения Курдской автономной администрации в пресс-релизе.
«Три человека умерли от этой болезни», — добавил он, призвав международные организации, «особенно Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), оказать необходимую поддержку для ограничения распространения холеры».
По данным Сирийской обсерватории по правам человека (OSDH), болезнь распространилась в западной провинции Дейр-эз-Зор через загрязненную питьевую воду после того, как власти в течение последних трех месяцев прекратили раздачу хлора на насосных станциях.
НПО сообщила о большом количестве людей с симптомами холеры - рвотой, диареей и головными болями.
Опубликовано: Тарас Медведев
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