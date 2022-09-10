Каким запомнился Фредди Меркьюри, когда готовился к своему последнему в жизни концерту

Лидер музыкального коллектива Квин Фредди Меркьюри страдал от последствий заражения ВИЧ, но перед смертью дал последний концерт.

Имя Фредди Меркьюри золотыми буквами вписано в историю музыки и поп-культуры двадцатого века, и уверенно занимает свое место рядом с Леонардом Коэном, Джоном Ленноном и Дэвидом Боуи.

Музыкант обладал не только выдающимся талантом и потрясающим голосом, но и особенным музыкальным вкусом, что позволяло ему сочетать в своем творчестве несочетаемое. Казалось, ему было подвластно все: от тяжелого рока до оперных экспериментов с великой Монсеррат Кабалье.

Эта его универсальность и отменное творческое чутье делало музыку и песни Меркьюри поистине универсальными, не зависящими от текущих тенденций. Фредди Меркьюри не только сам гениально исполнял музыкальные произведения, поражая слушателей диапазоном своего голоса, но и писал песни, и обладал невероятным артистическим магнетизмом, который завораживал публику.

И сегодня, когда уже прошло более тридцати лет с момента смерти музыканта, не существует фигуры, которую можно было бы поставить с ним в один ряд.

Последний концерт Фредди Меркьюри в составе группы Квин состоялся в 1986-м году В Ньюворте. К сожалению, это выступление было запечатлено на пленке не полностью. Сегодня по этому поводу выражают сожаление даже оставшиеся в живых музыканты коллектива.

Но кто же тогда, в 1986-м мог знать, что этот рядовой, по сути, для музыкантов концерт окажется последним с участием его легендарного фронтмена? Тогда же снимались и материалы для документального фильма о группе, поэтому даже музыканты были удивлены, почему концерт не был отснят на камеру в полном объеме. Дополнительно над записью тогда трудилось и телевидение.

Что же касается подготовки к концерту, то от нее осталась в качестве воспоминания только двадцати девятисекундная запись, на которой можно увидеть талантливого Фредди. Заметно, что он в хорошем настроении, одет в свой яркий наряд с желтым верхом и белыми брюками. В ролике он распевается, исполняя свой уже ставший легендарным хит call and response.

Глядя на артиста, такого энергичного и жизнерадостного в кадре, трудно поверить, что этот человек серьезно и неизлечимо болен, и вскоре покинет этот мир. Эти оставшиеся уникальные кадры С Фредди Меркьюри сегодня настоящая драгоценность, которая погружает зрителя, хоть и ненадолго, в скрытый закулисный мир гастрольной жизни группы Квин, и в полной мере позволяет оценить всю глубину и силу харизмы величайшего поп-исполнителя всех времен!