Литературный успех пришел к Чарльзу Буковски только после пятидесяти лет, до этого он был почтальоном

Удивительная история Чарльза Буковски, который стал популярнейшим американским писателем только после полувекового юбилея.

Пример жизни и успеха писателя Чарльза Буковски может вдохновить многих, кто растерял уверенность в собственных силах, ведь популярной литература, которую он создавал, стала только когда автору было уже за пятьдесят.

Жизнь Чарльза Буковски невозможно назвать такой уж благополучной. В двадцатилетнем возрасте он впервые попробовал себя в поэзии, но его отец-алкоголик, сказал, что его работа никуда не годится. Потом Чарльзу не единожды отказывали издательства, что укрепило его в убеждении, что отец все-таки прав.

Потом Чарльз пытался заняться фермерским хозяйством, но не получилось. Случился финансовый кризис, известный сегодня в истории как Великая Депрессия. Он отправился служить в армию, побывал на войне, и все это время писал и получал отказ за отказом.

Более одиннадцати лет Чарльз Буковски проработал почтальоном, хотя от души ненавидел свою работу. Полученные деньги он большей частью проигрывал на ставках на скачках, хотя у него не было даже собственного дома. Жить будущему классику американской литературы приходилось в стареньком трейлере.

Чарльз Буковски много пил, играл, ввязывался в сомнительные авантюры, заводил многочисленные интрижки с женщинами, но настоящей любви так и не встретил. И вот однажды, когда ему уже исполнилось пятьдесят, ему позвонил редактор, который отказывал ему раз пятьдесят, и сказал, что издательство готово ему платить по сто долларов в месяц, даже если он ничего больше не напишет. Но все же он предлагает ему написать книгу. Правда, для этого нужно будет уволиться с работы, и посвятить всего себя литературному труду.

Чарльз рискнул, и всего за три недели написал роман Почтамт. Книга имела оглушительный успех, и была напечатана тиражом более двух миллионов экземпляров. В последующие двадцать лет Буковски написал пять успешных романов, и издал несколько сотен стихотворений, став основателем целого литературного направления.

Писатель заработал на своих трудах не один миллион долларов, и ему удалось покончить, наконец, с нищенской жизнью. Секрет его успеха во многом заключается в том, что он был честен в своих романах с читателем. Он писал о своей зависимости от алкоголя, о постигших его неудачах, об отношениях с женщинами, редко удачных, и этим притягивал читателя.

Успех не изменил его натуры. Он по-прежнему пил, менял подружек, играл на скачках, и в итоге умер от пневмонии в возрасте семидесяти трех лет.