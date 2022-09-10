Население Изюма срочно эвакуируют в Россию из-за стремительного наступления ВСУ

Мирных жителей из города Изюм эвакуируют на территорию Российской Федерации.

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, в городе Изюм проводится эвакуация мирного населения.

По данным источника, горожан будут перевозить на территорию Российской Федерации.

"Продолжается эвакуация жителей Изюма Харьковской области на территорию России", - говорится в сообщении телеграм-канала ТАСС.

Напомним, что сегодня стало известно об отходе российских и союзных Вооруженных сил со своих позиций в Изюме и других городах Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве информации ДНР.