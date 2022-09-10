Берлин, Париж и Лондон высказали претензии Тегерану по ядерной сделке

Берлин, Париж и Лондон в субботу выразили серьезные сомнения в приверженности Тегерана достижению положительного результата на переговорах по спасению ядерной сделки 2015 года.

В начале августа, после полутора лет переговоров, координатор СВПД (соглашение 2015 г., прим. ред.) представил набор окончательных текстов, которые должны были позволить Ирану еще раз выполнить свои обязательства по СВПД , а США вернуться к соглашению, напомнили правительства трех стран в совместном пресс-релизе.

«В этом финальном пакете координатор внес дополнительные изменения, которые довели нас до предела нашей гибкости», — отмечают они.

«К сожалению, Иран решил не пользоваться этой решающей дипломатической возможностью и продолжает эскалацию своей ядерной программы далеко за пределы того, что можно было бы правдоподобно оправдать по гражданским соображениям», сожалеют Лондон, Париж и Берлин.

Недавно Тегеран вновь потребовал прекращения расследования Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении следов обогащенного урана, обнаруженного на трех незаявленных объектах, от чего глава агентства Рафаэль Гросси отказывается.

«Этот последний запрос вызывает серьезные сомнения в намерениях и приверженности Ирана успешному завершению СВПД», — утверждают три страны.

По их мнению, «позиция Ирана не соответствует его юридически обязывающим обязательствам и подрывает перспективы восстановления СВПД», заключенного в 2015 году с Тегераном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН.

«Наша позиция остается ясной и неизменной. Иран должен полностью и немедленно добросовестно сотрудничать с МАГАТЭ», — добавляют они.

«Учитывая, что Иран не выносит соглашение на обсуждение, мы обсудим с нашими международными партнерами, как лучше всего справиться с продолжающейся ядерной эскалацией Ирана и отсутствием сотрудничества с МАГАТЭ», — предупреждают Париж, Лондон и Париж.

Последний ответ Ирана на продолжающихся переговорах является «шагом назад», как оценил ситуацию госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу в Брюсселе.