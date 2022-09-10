Пушилин заявил о тяжелых боях с ВСУ за Красный Лиман
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации в районе населенного пункта Красный Лиман.
Ситуация вокруг города Красный Лиман сейчас складывается очень непростая из-за наступления Вооруженных сил Украины.
Такое заявление сделал глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По словам Пушилина, он постоянно находится в контакте с командирами подразделений, находящихся на фронте.
При этом, добавил глава республики, он не может обнародовать всю информацию, так как это принесет вред силам ДНР.
Напомним, что утром 10 сентября стало известно о наступлении украинских сил на Лиман.
Опубликовано: Николай Скира
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