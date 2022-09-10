Минобороны РФ подтвердило отступление из Балаклеи и Изюма
Российские войска отошли из городов Изюм и Балаклея, сообщили в Минобороны.
Сегодня, 10 сентября, Министерство информации Донецкой Народной Республики сообщило об отступлении российских войск из Изюма.
Также ранее стало известно о том, что Вооруженные милы Украины вошли в город Балаклея.
Теперь появилась официальная позиция Министерства обороны Российской Федерации. Она такова: войска отведены для переброски на Донецкое направление.&
"Для достижения заявленных целей СВО по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении", - приводит РИА Новости заявление Минобороны.
Также источник сообщает о том, что украинским войскам были нанесены серьезные потери - до 2 тысяч человек личного состава.
Опубликовано: Николай Скира
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