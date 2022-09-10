Минобороны РФ: Войска отошли из Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении

Российские войска отошли из Харьковской области и теперь переброшены в ДНР.

В Министерстве обороны Российской Федерации прокомментировали отступление частей из городов Балаклея и Изюм.

С заявлением выступил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, войска были выведены из городов для переброски на Донецкое направление.

"Для достижения заявленных целей СВО по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении", - говорится в сообщении

При этом отмечается, что при наступлении на Харьковском направлении ВСУ понесли потери до двух тысяч военнослужащих и более ста единиц техники.