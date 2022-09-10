Лавров решил больше не напоминать США о визах на Генассамблею ООН
Визы для российских участников Генассамблеи ООН (ГА ООН) до сих пор не готовы, но уговаривать США у российского МИДа больше нет желания.
Глава российской дипломатии напомнил в субботу, что обеспечение участия в Генассамблее ООН задача не российской стороны, а генсека организации и властей США.
«Время ещё есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН … Посмотрим», — сказал Лавров, отвечая на вопрос, получил ли он визу на ГА ООН.
Напомним, что заседание ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября.
Опубликовано: Тарас Медведев
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