Zendaya просто воплотила в себе силу простого, сдержанного образа
Прогуливаясь по улицам Нью-Йорка, звезда Euphoria продемонстрировала свои длинные подтянутые ноги в облегающем платье миди с высоким разрезом.
Носит ли Зендайя что-то подобное формальному...
Или что-нибудь более яркое, как это...
Zendaya - надежная икона моды с уникальными взглядами на последние тенденции.
Опубликовано: Антон Райт
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