Zendaya просто воплотила в себе силу простого, сдержанного образа

Прогуливаясь по улицам Нью-Йорка, звезда Euphoria продемонстрировала свои длинные подтянутые ноги в облегающем платье миди с высоким разрезом.

Носит ли Зендайя что-то подобное формальному...

Или что-нибудь более яркое, как это...

Zendaya - надежная икона моды с уникальными взглядами на последние тенденции.

Опубликовано: Антон Райт

 

 







 

 


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