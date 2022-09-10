37 российских солдат будут сдерживать превосходящие силы ВСУ до эвакуации Волчанска
Лишь 37 российских солдат будут сдерживать наступление ВСУ на Волчанск до эвакуации жителей.
Город Волчанск, по сообщениям местной ВГА, будет оставлен российскими войсками. Причина - стремление сохранить жизни населения.
У российского командования нет желания рисковать мирным населением, поэтому город и оставляются. Об этом сказано в сообщении тг-канала администрации города.
При этом в городе останутся лишь 37 солдат российской армии, которые прикроют отход и встретят силы ВСУ.
Теперь же сообщается, что украинское подразделения уже вошли в город, а российское солдаты отошли в северную часть населенного пункта.
Они будут при необходимости сдерживать ВСУ до полной эвакуации мирного населения Волчанска. Получается, что при начале боя лишь 37 солдат встретят превосходящие силы противника.
Опубликовано: Николай Скира
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