Лишь 37 российских солдат будут сдерживать наступление ВСУ на Волчанск до эвакуации жителей.

Город Волчанск, по сообщениям местной ВГА, будет оставлен российскими войсками. Причина - стремление сохранить жизни населения.

У российского командования нет желания рисковать мирным населением, поэтому город и оставляются. Об этом сказано в сообщении тг-канала администрации города.

При этом в городе останутся лишь 37 солдат российской армии, которые прикроют отход и встретят силы ВСУ.

Теперь же сообщается, что украинское подразделения уже вошли в город, а российское солдаты отошли в северную часть населенного пункта.

Они будут при необходимости сдерживать ВСУ до полной эвакуации мирного населения Волчанска. Получается, что при начале боя лишь 37 солдат встретят превосходящие силы противника.