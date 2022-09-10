Макговерн заявил, что ООН и МАГАТЭ находятся под контролем США
Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что правительство США полностью контролирует ООН и МАГАТЭ.
10 сентября бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в ходе своего выступления в Институте Шиллера заявил, что ООН и МАГАТЭ не смогут открыто заявить о том, что украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС в Энергодаре, пока высшее руководство США оказывает на них давление.
Макговерн отметил, что подобная ситуация наблюдалась в Сирии, когда инспекторы ООН не могли рассказать общественности всю правду про так называемые «химические атаки» и другие постановки.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Рогов: Украина в одностороннем порядке прекратила принимать энергию с ЗАЭС
Германия готова ввести минимальный корпоративный налог, если не будет заключено соглашение в Евросоюзе
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж
С понедельника россиянам станет сложнее попасть в Евросоюз
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы