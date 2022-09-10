Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что правительство США полностью контролирует ООН и МАГАТЭ.

10 сентября бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в ходе своего выступления в Институте Шиллера заявил, что ООН и МАГАТЭ не смогут открыто заявить о том, что украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС в Энергодаре, пока высшее руководство США оказывает на них давление.

Макговерн отметил, что подобная ситуация наблюдалась в Сирии, когда инспекторы ООН не могли рассказать общественности всю правду про так называемые «химические атаки» и другие постановки.