Лиз Трасс раньше других узнала, что королева Елизавета может умереть
Новому премьер-министру Великобритании Лиз Трасс пришлось столкнуться со смертью королевы Елизаветы всего через несколько дней пребывания в должности.
Считалось, что Трасс впервые узнала об ухудшении здоровья королевы от канцлера герцогства Ланкастер Надхима Захави в четверг после полудня.
Однако когда Трасс вошла в Палату общин, чтобы объявить о крупнейшей экономической интервенции в британское мирное время, она уже знала, что здоровье монарха быстро ухудшается и что ее смерть считается неизбежной.
Трасс впервые была проинформирована о состоянии здоровья королевы рано утром в четверг, когда Саймон Кейс, секретарь кабинета министров, прервал встречу, чтобы сообщить новости.
В Балморале обеспокоенные помощники королевы также подняли тревогу среди окружающих принца Чарльза.
Вертолет монарха в бордовой ливрее был отправлен из Виндзора в 6:48 утра, чтобы забрать наследника престола из Дамфрис-Хаус в Эйршире. Чарльз прибыл в Балморал к 10:30 утра.
Последовательность событий помогает объяснить мрачное выражение лица г-жи Трасс, когда она вошла в зал незадолго до 11:40, когда она обменялась короткими словами со спикером Палаты общин сэром Линдси Хойлом.
Это также объясняет, почему более позднее вмешательство г-на Захави не вызвало явного шока или удивления.
Опубликовано: Светлана Репина
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