Из-за британского колониализма король Карл III теперь является монархом 14 стран

Из-за британского колониализма, когда Британская империя веками вторгалась и завоевывала регионы по всему миру, король Чарльз теперь является монархом Великобритании и 14 других стран, известных как королевства Содружества.

В состав Содружества входят Антигуа и Барбуда, Австралия, Багамы, Белиз, Канада, Гренада, Ямайка, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Соломоновы острова и Тувалу.

Роль короля как монарха этих стран во многом символична, и он не будет принимать непосредственное участие в управлении, так как является главой государства, а не главой правительства.

Количество королевств Содружества может сократиться во время правления короля Карла.

В прошлом году Барбадос официально сместил королеву Елизавету с поста главы государства и стал республикой.

Официальные лица в других нынешних государствах Содружества в Карибском бассейне также дали понять, что хотят уйти. Между тем, в Шотландии также продолжается движение за независимость.

Королева Елизавета была главой 32 стран за время своего пребывания на троне, но 17 в конечном итоге разорвали отношения за этот период.

Помимо Барбадоса, 16 стран, которые отстранили королеву Елизавету от должности главы государства после того, как она взошла на престол в 1952 году, — это Шри-Ланка, Фиджи, Гамбия, Гана, Гайана, Кения, Малави, Мальта, Маврикий, Нигерия, Пакистан, Сьерра-Леоне. , Южная Африка, Танзания (Танганьика), Тринидад и Тобаго и Уганда.