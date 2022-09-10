Зеленский заявил, что Украина готова поставлять в Польшу уголь
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поставить в Польшу уголь, чтобы "помочь польским братьям подготовиться к этой зиме", сообщает tvp.info.
Он подчеркнул, что поручил правительству разработать возможность срочной доставки в Польшу 100 тысяч тонн угля.
"После вчерашних договоренностей с премьер-министром Матеушем Моравецким я провел конференцию о поддержке наших польских братьев в сфере энергетического сотрудничества этой осенью и зимой", - сказал Зеленский.
Президент объявил об ускорении реконструкции линии электропередач между Хмельницкой АЭС и Жешувом. Он напомнил, что весной Жешув был удостоен звания "города-спасателя" за помощь украинцам.
Зеленский указал, что ремонтные работы должны быть завершены к 8 декабря, и "Польша должна получить необходимое количество энергии".
"Конечно, все это будет возможно при условии сохранения Украиной нормального контроля над Запорожской АЭС", - отметил он.
Президент также сообщил, что поручил правительству разработать возможность срочной доставки в Польшу 100 тысяч тонн угля.
У нас достаточно запасов и мы можем помочь нашим братьям подготовиться к этой зиме", - заверил глава украинского государства.
Опубликовано: Николай Скира
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