Зеленский заявил, что Украина готова поставлять в Польшу уголь

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поставить в Польшу уголь, чтобы "помочь польским братьям подготовиться к этой зиме", сообщает tvp.info.

Он подчеркнул, что поручил правительству разработать возможность срочной доставки в Польшу 100 тысяч тонн угля.

"После вчерашних договоренностей с премьер-министром Матеушем Моравецким я провел конференцию о поддержке наших польских братьев в сфере энергетического сотрудничества этой осенью и зимой", - сказал Зеленский.

Президент объявил об ускорении реконструкции линии электропередач между Хмельницкой АЭС и Жешувом. Он напомнил, что весной Жешув был удостоен звания "города-спасателя" за помощь украинцам.

Зеленский указал, что ремонтные работы должны быть завершены к 8 декабря, и "Польша должна получить необходимое количество энергии".

"Конечно, все это будет возможно при условии сохранения Украиной нормального контроля над Запорожской АЭС", - отметил он.

Президент также сообщил, что поручил правительству разработать возможность срочной доставки в Польшу 100 тысяч тонн угля.

У нас достаточно запасов и мы можем помочь нашим братьям подготовиться к этой зиме", - заверил глава украинского государства.