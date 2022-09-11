Арестович: В скором времени наступление ВСУ увязнет

Алексей Арестович спрогнозировал, что наступление ВСУ в скором времени увязнет.

Алексей Арестович высказался по поводу стремительного наступления Вооруженных сил Украины.

По словам советника офиса президента Украины, наступление войск рано или поздно будет остановлено.

"Рано или поздно наступление ВСУ в Харьковской области "упрется" и остановится", - сказал Арестович.

Также он заявил, что в Херсонской области наступать будет гораздо сложнее, так как там собраны самые боеспособные части российской армии.