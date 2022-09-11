Пушилин: Войска ДНР пошли в контрнаступление и успешно продвигаются
Глава так называемой ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении войск республики.
По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, войска продвигаются и успешно ведут бои.
Пушилин отметил, что есть продвижение по многим направлениям и добавил, что ситуация на фронте сложная, но контролируемая.
Также он добавил, что Вооруженные силы Украины не вошли на территорию донецкого аэропорта.
"Силы ДНР по многим направлениям продвигаются вперед, заявил Пушилин. Он отметил, что ситуация на линии фронта напряженная, но контролируемая. На Донецком направлении ситуация остается без изменений, аэропорт находится под контролем сил ДНР", - сказал он.
Пушилин заявил, что украинские части на передовой несут значительные потери.
Опубликовано: Николай Скира
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